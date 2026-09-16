Сергей Разумовский

В 1/16 финала Кубка английской лиги Брентфорд на выезде победил Рединг со счетом 2:1. Команда украинского полузащитника создала себе комфортное преимущество еще до перерыва, после чего сосредоточилась на контроле игры и сохранении сил.

Егор Ярмолюк начал матч на скамейке запасных, но вышел на поле сразу после перерыва. Украинец заменил Сангаре и добавил «пчелам» баланса в центральной части поля.

После появления Ярмолюка на газоне Брентфорд несколько снизил интенсивность атак и начал действовать более прагматично. Гости старались контролировать ход встречи, не тратить лишние силы и подготовиться к следующему матчу чемпионата Англии против Челси, который состоится в пятницу.

Рединг воспользовался уменьшением атакующей активности соперника и на 72-й минуте отыграл один мяч. Однако, гол О’Коннора стал лишь голом престижа, так как хозяева не смогли сравнять счет.

В итоге Брентфорд одержал победу с минимальным преимуществом на табло, хотя по содержанию игры выглядел увереннее и контролировал ситуацию большую часть матча.

Ярмолюк провел на поле один тайм. Украинец выполнил 43 из 44 передач с точностью 98 процентов, отдал одну ключевую передачу и сделал 49дотиков до мяча. Также полузащитник нанес один удар мимо ворот из-за пределов штрафной площади, осуществил одну успешную попытку дриблинга и выиграл одну из трех дуэлей.

В статистику Ярмолюка также вошли один фол и пять подборов. Выступление украинца получило оценки 7,2 от FlashScore, 6,2 от WhoScored и 6,8 от SofaScore.