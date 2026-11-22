Кендзёрек усилил штаб Динамо двумя иностранцами
Известно, кто будет отвечать за физическую подготовку
Главный тренер Динамо Мацей Кендзьорек расширил свой штаб после победы над Оболонью (4:2) в 13-м туре УПЛ. Как сообщает телеграм-канал «Идеальная УПЛ», к команде присоединились Христиан Христов и Рафал Бурита.
31-летний северомакедонец Христов будет работать тренером-аналитиком. В киевский клуб он перейдет из сербского Чукарички. Ранее специалист также имел опыт работы в ЦСКА 1918, ЦСКА София, Септември София и Спартаке Суботица.
51-летний поляк Бурита будет отвечать за физическую подготовку футболистов. Он имеет научную степень доктора наук и тренерскую лицензию УЕФА категории А. Среди его предыдущих мест работы – Погонь Щецин. Кроме того, Рафал возглавляет лабораторию физиологии в Щецинском университете и является автором научных работ по спортивной медицине и восстановлению футболистов.
Таким образом, иностранная часть тренерского штаба Кендзьорека пополнилась еще двумя специалистами. В настоящее время его помощниками также являются Даниэль Войташ, Гжегож Войтковяк и Артур Ренковский.
После 12 сыгранных матчей Динамо имеет 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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