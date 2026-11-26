Сергей Разумовский

Главный тренер киевского Динамо Мацей Кендзёрек не рассчитывает на суринамского полузащитника Джастина Лонвейка. По информации «Футбол 24», футболист не входит в планы польского наставника на будущее и, скорее всего, покинет столичный клуб.

Лонвейк присоединился к Динамо в сентябре 2022 года. С тех пор хавбек не смог закрепиться в основном составе киевлян и трижды отправлялся в аренду. Сначала он выступал за бельгийский Андерлехт, после чего защищал цвета датского Виборга и нидерландской Фортуны Ситтард.

Летом 2026 года 26-летний футболист вернулся в Киев, где в него поверил Игорь Костюк. В текущем сезоне Лонвейк провел десять матчей в украинской Премьер-лиге и забил один гол. Еще один результативный удар полузащитник записал на свой счет в пяти поединках квалификации еврокубков.

Несмотря на действующий контракт с Динамо, рассчитанный до лета 2027 года, Лонвейк может досрочно сменить клубную прописку. Окончательный вариант продолжения его карьеры будет зависеть от переговоров между сторонами и заинтересованности других команд в услугах легионера.

За время выступлений в киевском клубе полузащитник также изменил футбольное гражданство. Ранее он представлял юношеские и молодежные сборные Нидерландов разных возрастных категорий, а позже дебютировал за национальную команду Суринама.

Мацей Кендзерек возглавил Динамо 18 октября, когда с должности главного тренера был отправлен в отставку Игорь Костюк. В настоящее время киевская команда набрала 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.

В ближайшем туре чемпионата Украины Динамо проведет домашний матч против Черноморца. Для Лонвейка эта встреча может стать одной из последних возможностей сыграть за столичный клуб, если стороны действительно решат прекратить сотрудничество, либо же склонить чашу весов на свою сторону.