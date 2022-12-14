Хавбек сборной Хорватии заявил, что в матче с Аргентиной команду убил пенальти

Ловро Майер / Фото - HNS

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер рассказал о причинах поражения в полуфинале чемпионата мира-2022 против Аргентины (0:3). Слова футболиста передает Index.

Нельзя сказать, что присутствовала какая-то усталость. Этот пенальти убил нас, а затем последовал и второй гол. В таких матчах очень сложно вернуться в игру, Аргентина – очень качественная команда. У нас будет еще одна встреча. Мы сделаем все, чтобы занять третью строчку. Поедем домой удовлетворенными.