Месси признан лучшим игроком полуфинала ЧМ-2022 с Хорватией
Хавбек сборной Хорватии заявил, что в матче с Аргентиной команду убил пенальти
Майер высказался по поводу поражения в полуфинале ЧМ-2022
14 декабря 13:26
Ловро Майер / Фото - HNS
Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер рассказал о причинах поражения в полуфинале чемпионата мира-2022 против Аргентины (0:3). Слова футболиста передает Index.
Комментировать и жаловаться на решения арбитра считаю глупым. Изначально мне казалось, что в моменте с пенальти на Альваресе должны были назначить угловой.
Нельзя сказать, что присутствовала какая-то усталость. Этот пенальти убил нас, а затем последовал и второй гол. В таких матчах очень сложно вернуться в игру, Аргентина – очень качественная команда. У нас будет еще одна встреча. Мы сделаем все, чтобы занять третью строчку. Поедем домой удовлетворенными.
Ранее голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что решающий матч чемпионата мира-2022 станет не первым финалом команды на турнире.
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