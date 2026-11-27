Павел Василенко

Украинский нападающий Артем Степанов, который выступает за нидерландский Утрехт на правах аренды из Байера, заинтересовал клубы Английской Премьер-лиги. В частности, за 19-летним форвардом следит Брайтон. Об этом сообщает Sky Sports News.

Представители английского клуба внимательно наблюдают за развитием украинца, однако потенциальный трансфер может быть непростым: интерес к футболисту проявляют и другие команды АПЛ, так что Брайтону придется выдержать конкуренцию.

Журналисты Sky Sports News Адриан Кахумба и Эллиот Кук связывают внимание к Степанову с его сочетанием физической силы и голевого чутья. Рост нападающего составляет 193 сантиметра, а его манеру игры сравнивают со стилем Эрлинга Холанда из Манчестер Сити.

Начало сезона в Нидерландах было для украинца результативным: пять голов в первых пяти турах. Однако травма голеностопа притормозила прогресс и помешала дебютировать за сборную после вызова в сентябре. В этом месяце Степанов вернулся в основу Утрехта, а 21 ноября забил Камбюру в матче, который завершился поражением 2:3.

Всего в 11 матчах сезона он отличился шесть раз. Аренда из Байера предусматривает опцию выкупа, а Transfermarkt оценивает форварда в 10 миллионов евро. Утрехт имеет 12 очков и занимает 14-е место в Эредивизии. Брайтон с десятью баллами идет вторым в Лиге конференций, а в АПЛ принадлежит к преследователям Арсенала.