Степанов заявил, что не знает легендарного нидерландца, достижения которого повторил. Тот не обиделся.
Ван дер Варт даже осыпал украинца комплиментами
Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт прокомментировал выступление украинского нападающего Утрехта Артема Степанова, который продолжает устанавливать личные рекорды в Эредивизи. Его слова передает VP.
В матче шестого тура чемпионата Нидерландов против Эксьельсиора Утрехт одержал победу с счетом 2:1. Степанов открыл счет в встрече и забил в пятом подряд матче Эредивизи.
Таким образом, 19-летний украинец стал самым молодым футболистом с 2001 года, которому удалось отметиться голами в пяти матчах нидерландского чемпионата подряд. Предыдущим рекордсменом был именно ван дер Варт.
После матча Степанов признался, что не знал об этом достижении и не слышал о нидерландском футболисте, который в свое время выступал за Аякс, Реал, Тоттенхэм и сборную Нидерландов.
Я не знаю такого игрока. Его достижения? Тогда я попробую побить этот рекорд. Сегодня пойду спать и посмотрю [что это за игрок].
Сам ван дер Варт спокойно отреагировал на слова молодого нападающего и не увидел в них ничего оскорбительного. Он отметил, что время быстро идет, а ему уже 43 года.
Да нет, конечно, не обижен. Время летит быстро – мне уже 43 года. Даже мой сын почти не помнит, как я играл, а ему уже двадцать. Я бы не советовал ему смотреть мои старые видео, потому что настолько хорошим он никогда не станет.
Если без шуток, для Утрехта это действительно топовый нападающий, приятно на него смотреть. Считаю его очень хорошим и интересным футболистом. На поле он действительно очень заметная фигура.