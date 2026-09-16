Сергей Разумовский

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт прокомментировал выступление украинского нападающего Утрехта Артема Степанова, который продолжает устанавливать личные рекорды в Эредивизи. Его слова передает VP.

В матче шестого тура чемпионата Нидерландов против Эксьельсиора Утрехт одержал победу с счетом 2:1. Степанов открыл счет в встрече и забил в пятом подряд матче Эредивизи.

Таким образом, 19-летний украинец стал самым молодым футболистом с 2001 года, которому удалось отметиться голами в пяти матчах нидерландского чемпионата подряд. Предыдущим рекордсменом был именно ван дер Варт.

После матча Степанов признался, что не знал об этом достижении и не слышал о нидерландском футболисте, который в свое время выступал за Аякс, Реал, Тоттенхэм и сборную Нидерландов.

Я не знаю такого игрока. Его достижения? Тогда я попробую побить этот рекорд. Сегодня пойду спать и посмотрю [что это за игрок]. Артем Степанов

Сам ван дер Варт спокойно отреагировал на слова молодого нападающего и не увидел в них ничего оскорбительного. Он отметил, что время быстро идет, а ему уже 43 года.