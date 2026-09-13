Сергей Разумовский

В шестом туре нидерландской Эредивизи Утрехт на выезде победил Экcельсиор – 2:1. Одним из главных героев встречи стал украинский нападающий Артем Степанов, права на которого принадлежат Байеру.

Форвард начал матч в стартовом составе и открыл счет на 36-й минуте. После прострела с фланга и рикошета мяч оказался в штрафной площади Экcельсиора. Степанов быстрее всех сориентировался в эпизоде и переправил его в ворота.

Украинец оставался на поле до 63-й минуты. За это время он нанес один удар по воротам, осуществил одну успешную попытку дриблинга из пяти, выиграл две дуэли из семи, совершил два отбора и 26 раз касался мяча. Два его касания произошли в штрафной площади соперника.

Степанов отдал 15 передач, 11 из которых оказались точными – 73%. Успешными были также обе его передачи в последнюю треть поля. В то же время нападающий восемь раз терял мяч, один раз нарушил правила и заработал один фол на себе.

Украинский форвард забил уже пятый гол в пяти матчах за Утрехт в этом сезоне. Степанов отличался в каждом из этих поединков, записывая на свой счет по одному мячу.

По данным различных статистических порталов, украинец получил такие оценки: WhoScored – 7,2, SofaScore – 7,4, FlashScore – 7,5.

Кроме того, Степанов в возрасте 19 лет и 34 дней стал самым молодым футболистом с 2001 года, которому удалось забить в пяти матчах Эредивизи подряд. В 2001 году 18-летний Рафаэл ван дер Варт имел более длинную серию – он отличался в семи матчах чемпионата подряд.

Победа над Экcельсиором стала для Утрехта первой в текущем розыгрыше Эредивизи. Команда набрала пять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Нидерландов, шестой тур

Экcельсиор – Утрехт 1:2

Голы: Слити, 77 – Степанов, 36, Де Вит, 90+2