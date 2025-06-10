Клуб, который вылетел из УПЛ, официально уволил тренера

Команда получит нового наставника

около 4 часов назад

Фото: ФК Лівий Берег
Фото: ФК Левый Берег
Павел Василенко

Павел Василенко

Левый Берег объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Виталием Перваком.

54-летний специалист возглавлял Левый Берег с начала 2023 года и стал вторым главным тренером в истории клуба.

По итогам сезона 2024/25 не удалось сохранить прописку в УПЛ, уступив в переходных матчах Металлисту 1925.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером Левого Берега станет Андрей Гаврюшов.

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