Клуб, который вылетел из УПЛ, официально уволил тренера

Павел Василенко

Левый Берег объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Виталием Перваком.

54-летний специалист возглавлял Левый Берег с начала 2023 года и стал вторым главным тренером в истории клуба.

По итогам сезона 2024/25 не удалось сохранить прописку в УПЛ, уступив в переходных матчах Металлисту 1925.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером Левого Берега станет Андрей Гаврюшов.