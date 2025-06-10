Клуб, который вылетел из УПЛ, официально уволил тренера
Команда получит нового наставника
около 4 часов назад
Фото: ФК Левый Берег
Левый Берег объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Виталием Перваком.
54-летний специалист возглавлял Левый Берег с начала 2023 года и стал вторым главным тренером в истории клуба.
По итогам сезона 2024/25 не удалось сохранить прописку в УПЛ, уступив в переходных матчах Металлисту 1925.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером Левого Берега станет Андрей Гаврюшов.