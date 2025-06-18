Ключевой игрок молодежной сборной Украины вынес вердикт команде за поражение от Нидерландов на Евро-2025
Футболист назвал причины неудачного результата
около 2 часов назад
Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько прокомментировал матч третьего тура группового этапа Евро-2025 против Нидерландов (0:2).
«Думаю, что до первого гола мы играли очень хорошо, выходили из обороны. Надо было больше играть за спину, потому что у них были большие проблемы, когда мы так играли. Считаю, что надо было больше использовать эти возможности. А так, этот курьезный гол, который нам забили... Ошибка — ничего страшного, мы побежали вперед, но и у них появилось больше пространства, после чего тоже на ошибке пропустили второй мяч», – сказал Очеретько в комментарии для Суспільне Спорт.
Также хавбек рассказал, чего не хватило сине-желтым для положительного результата.
«Второй пропущенный мяч стал решающим? Думаю, что в таких турнирах нет точки невозврата. Надо было больше бить по воротам и подавать. Потому что мы доходили до штрафной зоны и потом возвращались назад и начинали все сначала. Если бы мы лучше подавали и били, то, возможно, они бы забили в свои ворота или наш нападающий забил бы».
Украинцы на групповом этапе набрали три очка в трех матчах.
Из группы D в плей-офф вышли Дания (семь баллов) и Нидерланды (четыре очка).
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