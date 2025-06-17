Михаил Цирук

В среду, 18 июня, молодежная сборная Украины проведет решающий матч группового этапа Евро-2025 против Нидерландов (начало в 19:00). К этой игре наша команда подходит в достаточно неплохом положении. Учитывая турнирную ситуацию в группе, подопечным Унаи Мельгосы даже не обязательно побеждать этого соперника: достаточно будет сыграть вничью.

Впрочем, сыграть вничью против главного фаворита группы с отличным подбором исполнителей – задача также не из легких, и для ее выполнения нашей команде придется провести невероятно качественный матч. Предлагаем вашему вниманию анонс решающей битвы сине-желтых в борьбе за четвертьфинал континентального первенства.

Старт на Евро и турнирное положение

Результат сборной Украины в первом туре группового этапа откровенно разочаровал. По ходу встречи с Данией подопечные Унаи Мельгосы дважды вели в счете, причем второй раз вышли вперед на 78 минуте, однако все же умудрились отпустить игру и уступить со счетом 2:3.

Впрочем, во второй игре против Финляндии сине-желтые после забитого мяча не сбавили обороты и продолжили атаковать, и в конце концов смогли удвоить свое преимущество и удержать его до финального свистка. Победа 2:0, добытая благодаря голам Ваната и Брагара, позволяет именно сине-желтым быть хозяевами ситуации перед последним туром. Однако без успешного последнего шага этот результат, конечно, не будет иметь никакого значения.

Нидерланды, несмотря на статус главного фаворита группы, старт турнира провалили, и временами возникало впечатление, что им нужно прибегнуть к знаменитому методу из легендарного интервью Михаила Кополовца и действительно всей командой сходить в церковь.

В первом матче оранье на старте поединка умудрились пропустить два мяча от самой слабой команды квартета - Финляндии, и потом были вынуждены героически спасаться, в итоге доведя до ничьей (2:2).

Во второй игре Нидерланды вообще уступили Дании (1:2), и теперь в последнем туре не имеют права на ошибку. Однако пусть одно набранное очко будущего соперника Украины в двух матчах не вводит никого в заблуждение, ведь по игре нидерландцы действительно были достаточно неплохими.

В двух первых матчах эта команда суммарно пробила по воротам соперников 46 раз (18 против Финляндии и 28 – с Данией), наработала на почти 5 голов по коэффициенту xG, забив только три из них, и в целом, когда это было необходимо, сжимала соперников довольно сильно и мощно. Поэтому считать эту команду проблемной точно не стоит: когда-нибудь, после серии упущенных шансов, оранье вполне может прорвать, и очень не хотелось бы, чтобы это произошло в матче против сборной Украины.

Новый центр поля Украины

После победного матча против Финляндии значительных изменений в составе сборной Украины, вероятно, ждать не стоит. Точно будет одна, вынужденная замена – вместо дисквалифицированного за красную карточку Владимира Бражко на поле с первых минут должен будет появиться кто-то другой. Скорее всего, центр полузащиты сине-желтых сформируют Очеретько, Рубчинский и Ярмолюк, и остается лишь надеяться, что в таком сочетании игроков нам удастся провести достойный поединок.

Сборная Нидерландов: самый грозный из соперников команды Мельгоси

Конечно, на бумаге Нидерланды – явный фаворит не только встречи с Украиной, они были фаворитом всего квартета. Здесь в каждой линии играют люди с неплохим опытом во взрослом футболе, к тому же в сильных чемпионатах.

В защите - основной центральный защитник Аякса Йоррел Хато, левый защитник Астон Виллы Ян Матсен и Райан Фламинго из чемпионского ПСВ, в полузащите – Кеннет Тейлор из Аякса и партнер Артема Довбика по Роме Девин Ренш, в нападении – форварды, которые сыграли как минимум 23 матча в этом сезоне чемпионата Нидерландов.

Опять же, провал этой команды на старте вовсе не означает, что в решающий момент она не сможет включиться и продемонстрировать лучшую версию себя, так что нам стоит настроиться на очень сложную борьбу.

История встреч

Сборные Украины и Нидерландов встречались четыре раза: дважды в финальной части Евро-2006, и еще дважды – в отборе на чемпионат Европы 2019 года. На историческом для нас континентальном первенстве в 2006 Украина победила оранжевых 2:1 на групповом этапе благодаря голам Милевского и Фомина, однако в финале сине-желтые потерпели разгромное поражение 0:3.

А в отборе на Евро-2021 команды сначала разделили очки в Киеве (1:1), а на своем поле сильнее был уже наш соперник (3:0). Сможет ли Украина добиться нужного результата в этот раз и в третий раз в своей истории выйти в плей-офф молодежного чемпионата Европы?

В материале использованы фото Getty Images, УАФ