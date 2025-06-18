Нападающий молодежной сборной Украины Владислав Ванат подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2025 с Нидерландами (0:2).

«Мне кажется, что физически подсели во втором тайме и допускали ошибки, которых не должны были допускать, в том числе и я. Вторая пропущенная шайба полностью на моей совести. Почему подсели? Не знаю, просто констатирую факт», – сказал Ванат в комментарии для Суспільне Спорт.

Также форвард сине-желтых назвал причину своей замены.

«Что говорил тренер в перерыве? Что нам уже нечего терять и нужно стараться выше накрывать соперника и не допускать тех ошибок, которые я совершал. Почему меня заменили? Думаю, это и усталость, и моя игра.

Плюс на Евро – победа над Финляндией, минус – в том, что опытные игроки допускали ошибки».