Главный тренер Наполи Антонио Конте в интервью Corriere della Sera прокомментировал распространённое мнение, будто под его руководством игроки испытывают чрезмерные нагрузки. По словам итальянского специалиста, в современном футболе работают значительно меньше, чем в его активную карьеру.

«Когда слышу о "тяжелых" тренировках — улыбаюсь. Зидан и Дель Пьеро тренировались намного интенсивнее. Сегодня мы делаем лишь треть от того, что делали в наши времена», — сказал Конте.

Наставник также поделился историей из своего времени в Челси. Тогда капитан команды попросил уменьшить объем видеоанализа и немного облегчить подготовку. Конте пошел навстречу — и пожалел об этом.