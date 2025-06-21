Конте: «Когда слышу про «тяжелые» тренировки — улыбаюсь. Зидан и Дель Пьеро работали втрое интенсивнее»
Тренер Наполи рассказал о принципиальности в методах и вспоминает, как чуть не потерял работу в Челси после компромисса с игроками
около 1 часа назад
Главный тренер Наполи Антонио Конте в интервью Corriere della Sera прокомментировал распространённое мнение, будто под его руководством игроки испытывают чрезмерные нагрузки. По словам итальянского специалиста, в современном футболе работают значительно меньше, чем в его активную карьеру.
«Когда слышу о "тяжелых" тренировках — улыбаюсь. Зидан и Дель Пьеро тренировались намного интенсивнее. Сегодня мы делаем лишь треть от того, что делали в наши времена», — сказал Конте.
Наставник также поделился историей из своего времени в Челси. Тогда капитан команды попросил уменьшить объем видеоанализа и немного облегчить подготовку. Конте пошел навстречу — и пожалел об этом.
«Капитан Челси как-то попросил нас замедлить темп, уменьшить количество видео. Я согласился, с уважением к их культуре, к подходу к футболу. Когда ты работаешь в чужой стране — важно не ломать всё под себя.
И что? Мы проиграли два матча подряд — и я был на грани увольнения.
С тех пор я решил: если мне суждено упасть из-за какого-то решения — лучше сделаю это по собственному выбору, а не потому, что кто-то другой просит. Это и есть метод. Как говорят англичане — доверие к процессу. Держись своего пути. Искать одобрения от всех — это самоубийство».
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