Сергей Разумовский

Кристал Пэлас одержал волевую победу над Реалом Сосьедад в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА. Поединок на стадионе Селгерст Парк завершился со счётом 2:1 в пользу лондонской команды.

Встреча состоялась 26 ноября и стала первым домашним матчем для нового главного тренера Кристал Пэлас Томаса Франка. Его команда не слишком удачно начала игру, а к перерыву больше проблем создавали именно гости.

Реал Сосьедад активнее действовал в атаке и несколько раз опасно бил по воротам хозяев. Однако голкипер «орлов» Дин Хендерсон продемонстрировал надёжную игру и выполнил несколько важных сэйвов. Благодаря действиям вратаря лондонцы смогли завершить первый тайм без пропущенных мячей.

После перерыва команды наконец открыли счёт. На 66-й минуте защитник Реала Сосьедад Мамаду Сарр воспользовался передачей Джоба Очьенга и отправил мяч в ворота английской команды. После этого казалось, что баскский клуб сможет удержать преимущество и добыть важные выездные очки.

Однако ход встречи кардинально изменился через несколько минут. На 71-й минуте футболист Реал Сосьедад Хон Мартин получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Кристал Пэлас сразу воспользовался численным преимуществом.

Уже на 72-й минуте Жан-Филипп Матета реализовал пенальти и сравнял счет. Лондонцы продолжили давить на оборону соперника и на 82-й минуте завершили камбэк. Двайт Макнил нанес точный удар и вывел хозяев вперед – 2:1.

В компенсированное время Кристал Пэлас мог забить в третий раз. На 93-й минуте арбитр назначил еще один одиннадцатиметровый в ворота Реала Сосьедад, однако Йереми Пино не смог переиграть голкипера баскской команды. Несмотря на нереализованный пенальти, хозяева удержали минимальное преимущество и заработали три очка.

Победа позволила Кристал Пэлас набрать восемь очков и существенно улучшить свое положение в общей таблице Лиги Европы. Лондонцы укрепили шансы на продолжение борьбы весной. В трех матчах, что остались, команде Томаса Франка может хватить еще примерно двух-трех очков, чтобы гарантировать попадание в топ-24 и участие в плей-офф.

Реал Сосьедад после поражения остался с пятью очками по итогам пяти туров. Испанская команда усложнила себе задачу и теперь не имеет права на новые серьезные ошибки. Чтобы сохранить шансы на выход на следующую стадию, баскам необходимо набирать максимум очков в оставшихся матчах.

Лига Европы. Общий этап, 5-й тур

Кристал Пэлас – Реал Сосьедад 2:1

Голы: Матета, 72 (пен.), Макнил, 81 – М. Сарр, 66

Кристал Пэлас: Гендерсон, Канво (Халайли, 80), Дисаси, Ричардс, Чилуэлл (Митчелл, 80), Пино, Кв. Тимбер, Хьюз, Камада (Странд Ларсен, 80), Нкетиа (Макнил, 57), Матета (Осорио, 88).

Реал Сосьедад: Марерро, Форт (Субельдия, 76), Й. Мартин, М. Сарр, А. Муньос, Очьенг (Л. Сучич, 87), Туррьентес (Солер, 67), Горротчатеги, Гедеш (Оскарссон, 68), Оярсабаль, Захарян (С. Гомес, 76).

Предупреждения: Дисаси, 32, Пино, 76 – Мартин, 64, Марреро, 73, Оярсабаль, 76, Солер, 90+2

Удаления: Мартин, 71 (второе предупреждение)