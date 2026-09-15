Сергей Разумовский

Украинский футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил, что в УАФ есть люди, которые ожидают ошибки главного тренера национальной сборной Андреа Мальдеры.

По информации журналиста, взаимоотношения итальянского специалиста с руководством УАФ остаются напряженными. Цыганык отметил, что часть представителей ассоциации якобы уже сейчас ждет неблагоприятного результата или просчета тренерского штаба, который может стать основанием для критики Мальдеры.

Насколько я понимаю из инсайдерской информации, что у меня есть, в УАФ очень много людей ждут ошибки Мальдеры. Я понимаю, как команда готовилась к товарищеским матчам против Польши и Дании, что происходило, кто где был, кто сколько выпил и кто где погулял. Если будет такая же подготовка к матчам Лиги наций, то мы там сильно не наиграем. С дисциплиной есть вопросы. Я очень надеюсь, что такого повторения не будет. Игорь Цыганык

Осенью украинская команда будет выступать в группе Лиги наций, где ее соперниками станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч против венгров запланирован на 25 сентября.

16 сентября Мальдера должен объявить список футболистов, вызванных на матчи Лиги наций.