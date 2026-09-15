Сергей Разумовский

В новом выпуске программы «ТаТоТаке» ведущий Михаил Спиваковский рассказал, кого из представителей клубов Украинской Премьер-лиги, вероятно, вызовут в сборную Украины на матчи Лиги наций.

По информации журналиста, в основной список национальной команды от ЛНЗ должен попасть Александр Драмбаев. Спиваковский предположил, что тренерский штаб рассматривает футболиста как одного из возможных конкурентов либо альтернативу Виталию Миколенко на позиции левого защитника.

Среди игроков Харькова в основном списке, по данным ведущего, могут оказаться Илья Крупский и Георгий Ермаков. При этом Артем Шабанов, вероятно, будет включен в резервный список кандидатов.

Полесье, как ожидается, делегирует в сборную сразу трех футболистов. Речь идет о Богдане Михайличенко, Эдуарде Сарапие и Александре Назаренко. В резервный список представителей житомирского клуба могут внести Игоря Краснопира, Александра Андриевского и Владислава Велетня.

Динамо в национальной команде, по прогнозу Спиваковского, будут представлены Тарасом Михавко, Николаем Шапаренко и Андреем Ярмоленко. Ведущий отдельно отметил кандидатуру опытного вингера, который, по его мнению, своим выступлением в последнем туре в очередной раз продемонстрировал, что заслуживает на вызов.

Спиваковский подчеркнул, что в украинском чемпионате сложно найти футболиста с таким уровнем футбольногоинтеллекта, как у Ярмоленко. Именно способность ветерана принимать нестандартные решения и влиять на ход матча может стать важным аргументом в пользу его присутствия в сборной.

Также в список кандидатов, скорее всего, попадет нападающий Динамо Матвей Пономаренко. Для молодого форварда это может стать очередным подтверждением доверия со стороны тренерского штаба национальной команды.

Окончательный список футболистов сборной Украины на матчи Лиги наций должен объявить главный тренер Андреа Мальдера.