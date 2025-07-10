Михаил Цирюк

В последние годы донецкому Шахтеру действительно редко приходится играть квалификацию еврокубков. В последний раз такое случалось в сезоне 2021/2022, а если говорить о квалификации не в Лигу чемпионов, то подобного с горняками не происходило еще с конца 90-х. Однако имеем то, что имеем: новый евросезон дончане начинают в статусе бронзового призера УПЛ, который при определенных обстоятельствах вообще мог играть в Лиге конференций.

И пока горняки готовятся преодолевать четыре долгих раунда квалификации, предлагаем вспомнить, как все было в последней кампании, где оранжево-черным пришлось пробиваться в основную стадию еврокубков через отбор.

Праздник в Харькове, юный Мудрик и звездная команда Де Дзерби

Итак, перенесемся в уже далекое лето 2021 года. Главной проблемой в мире, и в Украине в частности, остается пандемия ковид-19 и связанные с ней ограничения, которые то ослабляются, то усиливаются, однако в каком-то виде все же продолжают существовать. До полномасштабной войны в Украине остается еще более полугода, активная фаза разговоров о ней в обществе еще и близко не началась, так что люди, вооруженные обязательными на то время масками и антисептиками, потихоньку живут жизнью.

Живет жизнью и украинский футбол, и активнее всего его ведет именно донецкий Шахтер. После того, как в сезоне 2020/21 киевское Динамо под руководством Мирчи Луческу впервые за четыре сезона стало чемпионом и выиграло все три внутренних трофея, боссы горняков не могут смириться с таким неприятным для них фактом и устраивают просто сумасшедшую трансферную кампанию, как в старые добрые времена.

Горняки пригласили на должность главного тренера команды тогда еще не столь известного итальянского наставника Роберто Де Дзерби, который прекрасно работал с Сассуоло в итальянской Серии А, и покупают ему просто невероятных, по меркам УПЛ, футболистов.

Уже летом дончане тратят 18 млн евро на бразильского вингера Бенфики Педриньо, покупают у Сассуоло за 12 млн центрбека Марлона, но вишенкой на торте становится подписание за 10 млн форварда Аякса Ласины Траоре - далеко не последнего человека в команде, которая добралась до полуфинала Лиги чемпионов.

Легкая прогулка с Генком

Первым соперником Шахтера на пути к тогда еще групповому раунду Лиги чемпионов становится бельгийский Генк, и еще несколько лет назад вердикт относительно таких соперников был однозначным - надо проходить. Напомним, что в те светлые времена вице-чемпион Украины стартовал с третьего раунда квалификации ЛЧ, что, конечно, существенно облегчало жизнь.

С представителем Бельгии Шахтер разобрался довольно легко. Первый матч на поле соперника завершаетсяпереводом этой фразы будет следующее: "победой 2:1. Хотя до 63 минуты донецкий клуб уступал, затем голы Тете и Алана Патрика позволили подойти к ответному матчу с преимуществом. Тем не менее, преимущество минимальное, так как правило выездного гола с того сезона не действует.

Во втором матче в Киеве горняки также не имеют никаких проблем. В середине первого тайма Траоре сделал преимущество своей команды комфортным, а ближе к концу второго Маркос Антонио окончательно добил соперника, так что гол престижа от бельгийцев уже не имел никакого значения.

Драма против Монако

А вот в раунде плей-офф на Шахтер ожидал значительно более серьезный соперник. Бронзовый призер Лиги 1 Монако имел все же более солидный состав, чем у Шахтера, и считался фаворитом пары. На тот момент в составе монегасков выступают такие молодые и перспективные игроки, как Бадьяшиль, Фофана, Чуамени, в атаке играют опытные Бен Йеддер и Фолланд.

Первый матч в Монако, по рисунку игры и статистике, складывался скорее в пользу хозяев. Они больше атаковали, били по воротам и создавали, тем не менее Шахтер сумел добыть минимальную победу благодаря единственному голу новичка Педриньо на 19 минуте. Тоже до второго матча оранжево-черные подошли с минимальным преимуществом.

Вторая игра проходила в Харькове, и учитывая уровень соперника, никто, конечно, не расслаблялся. И, действительно, Шахтеру снова было очень тяжело. Оппонент взялся за дело с начальных минут, и уже к середине первого тайма Бен Йеддер сравнял счет по сумме двух встреч, а ближе к перерыву оформил дубль и вывел свою команду вперед.

После перерыва игра давалась горнякам так же непросто, однако на 74 минуте Марлос таки нашел момент, чтобы своим голом перевести игру в дополнительное время. Ну а там случилась одна из главных еврокубковых драм украинских клубов последних лет.

На 114 минуте матча 20-летний Михаил Мудрик, что появился на поле в конце основного времени, боролся за мяч с соперником перед чужой штрафной, и в этой борьбе Рубен Агилар каким-то образом умудрился выбить его так, что тот залетел прям за воротник голкиперу Монако.

На тот момент будущий самый дорогой футболист Украины находился только в начале своего становления, а большую часть предыдущего сезона вообще провел в аренде в Десне. Однако в тот памятный вечер, когда Украина в последний раз делегировала две команды на основную стадию Лиги чемпионов, Харьков еще мог вживую увидеть не просто футбол, а футбол высшего уровня, а единственным".россиянином, который рвался в город, был Александр Головин, Мудрик стал одним из главных героев. В группе ЛЧ Шахтер, к сожалению, провалился, и заняв последнее место в группе завершил евросезон, однако это уже совсем другая история.

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