Бывший центральный защитник Шахтёра и нынешний главный тренер Черноморца Александр Кучер в интервью сайту «Украинский футбол» поделился мыслями о первом матче донеччан против Ильвеса.

«Ільвес» мало кому известная у нас команда и по стоимости состава значительно уступает Шахтеру, однако они в тонусе, потому что финский чемпионат уже давно идет, а УПЛ стартует только в следующем месяце. В то время как Шахтер еще втягивается в сезон, находится в тренировочном процессе, сыграл пару контрольных матчей лишь.

Команды находятся в разных функциональных состояниях – и это, на мой взгляд, важный фактор, который может сказаться на первой игре между ними и на двухматчевом противостоянии в целом. Также очень важно, чтобы со стороны Шахтера не было никакой недооценки соперника».