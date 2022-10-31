Кучер: «У нас много травмированных, готовились к «Черноморцу», как могли»

Александр Кучер / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер поделился мыслями после победы в матче десятого тура украинской Преьмер-лиги против «Черноморца» (1:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

– Во время подготовки к игре футболисты обращали внимание на то, какое место занимает «Черноморец»?

– Мы всегда отмечали, что у нас никто не смотрит в турнирную таблицу. «Черноморец» – это очень хорошо играющая команда, которая имеет хорошего тренера, который может поставить игру и не на один раз. Мы смотрели матчи одесситов и говорили ребятам, что это не их место в турнирной таблице. Где-то им не везло, но в целом это хорошая команда, которая умеет и играет в футбол.

– Трижды соперника спасла стойка. Это невезение?

– Главное, что мы завоевали три очка. Возможно, в следующем матче будем попадать в ворота чаще. Мы должны постоянно смотреть вперед. Нам сегодня нужен был результат. Мы хорошо играли, создавали моменты, поэтому наша победа полностью заслужена.

– В каком психологическом состоянии команда после выхода в плей-офф Лиги Конференций?

– Конечно, у нас положительные эмоции, все счастливы, потому что команда с первой попытки сразу добилась такого успеха и пробилась в еврокубковую весну. Ребята отдали все силы, потеряли много эмоций, но, повторюсь, они очень хорошо подготовили себя к сегодняшнему матчу и хорошо сыграли.