Кудрівка ищет игроков с прицелом на УПЛ
Новичок Премьер-лиги усиливает состав
около 2 часов назад
Фото - ФК Кудривка
Кудривка заинтересована в подписании полузащитника Евгения Морозка и форварда Ростислава Таранухи, у которого заканчивается контракт с Оболонью 30 июня, сообщает журналист Игорь Бурбас.
За обоих игроков новичку УПЛ не придется платить компенсацию, получив их в качестве свободных агентов.
Кудривка в прошлом сезоне стала четвертой в Чемпионской группе Первой лиги. Клуб из Черниговщины впервые в истории вышел в УПЛ.
В лагере Кудривки УПЛ высказались о задачах на новый сезон.