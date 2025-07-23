Украинский нападающий Слована Николай Кухаревич отметился дебютным голом в составе чемпиона Словакии, который пришелся на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Зриньски (4:0).

Эксфорвард молодежной сборной Украины вышел на поле на 86-й минуте, а через 8 минут пребывания на поле установил окончательный результат матча в Братиславе.

Еще один украинский легионер Слована Данило Игнатенко матч против Зриньски провел в запасе.

В прошлом сезоне Кухаревич выступал за шотландский Хиберниан на правах аренды из Суонси. Провел 28 матчей и забил 7 голов.

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