Хамрун Спартанс – Динамо: аналитики назвали фаворита матча первого раунда квалификации Лиги чемпионов
Поединок вскоре начнется
9 минут назад
Сегодня пройдет первый матч первого раунда отбора Лиги чемпионов, в котором встретятся мальтийский Хамрун Спартанс и киевское Динамо.
Поединок пройдет на стадионе «Гибернианс Граунд» в городе Паола и начнется в 20:00 по киевскому времени.
Коэффициенты на матч Хамрун Спартанс – Динамо
Победа Хамруна Спартанса – 6.66
Ничья – 5.00
Победа Динамо – 1.52
Ответный матч, который для «Динамо» будет номинально домашним, состоится 29 июля в польском Люблине.
В случае победы над мальтийской командой, дальше в квалификации Лиги чемпионов подопечных Александра Шовковского ждет победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).
Если же Динамо проиграет Хамруну, то опустится в Лигу Европы, где на бело-голубых в третьем отборочном раунде будет ожидать противостояние с неудачником пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).
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