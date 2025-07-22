Динамо не без сложностей одолело Хамрун Спартанс в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Встреча на Мальте завершилась со счетом 3:0.

Выдержав начальное давление мальтийцев, чемпион Украины провел результативную атаку, которая завершилась голом Ваната.

Динамовцы могли уйти на перерыв с преимуществом в два гола, однако гол Попова был отменен VAR из-за блокировки соперника при стандарте.

После перерыва Хамрун Спартанс пропустил еще дважды, упростив задачу Динамо по выходу в следующий раунд квалификации. Точные удары Буяльского и Волошина помогли команде Александра Шовковского получить комфортное преимущество перед ответной игрой в Люблине.

Лига чемпионов. 2 квалификационный раунд. Первый матч:

Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо (Украина) 0:3 (0:1)

Голы: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+2