Защитник Зари Игорь Пердута в эфире УПЛ ТВ высказался по поводу ничьей в матче первого тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (0:0) и своей адаптации к требованиям главного тренера Виктора Скрипника. Летом опытный футболист перешел из Ворсклы.

Когда нет волнения, какой-то такой суеты – значит, уже пора заканчивать с футболом. Все равно есть адреналин, есть эмоции – это нормально. Главное – не перегореть, как говорят. Поэтому все нормально, это рабочие моменты. Конечно, тяжело, но в жизни все меняется, к этому нужно быть готовым.

Со Скрипником на одной волне, потому что я с ним уже работал. Я знаю, что он хочет от команды, поэтому нет никаких проблем. Конечно, с ребятами мы еще сыгрываемся. Это нормальный процесс, все мы – футбольные люди, все мы понимаем футбол, поэтому, думаю, на этот процесс много времени не потребуется.

С тренерским штабом пока ни о чем не говорили, нам поблагодарили за игру. Я думаю, что мы после выходного будем разбирать игру, чтобы не по горячим следам. Сейчас на эмоциях делать этого не нужно. Конечно, мы хотели выиграть, ЛНЗ хотели выиграть, боевая игра первая. Не знаю, значит 0:0 – заслуженный результат.

Мы выходим на поле, мы хотим выигрывать, мы хотели сегодня выиграть. Негатив, позитив – будем смотреть уже дальше в турнирной таблице. А о моей игре есть кому говорить. Есть тренеры, есть эксперты. Я выхожу, выполняю свою работу. Правильно, неправильно – это уже они решают.