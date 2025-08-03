Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал результат матча первого тура УПЛ с ЛНЗ (0:0).

«Соперник был непростой. Но мы смотрим на себя, в первую очередь. Было много позитива. Тем не менее, хотелось бы играть еще лучше и спокойнее. У соперника был момент, нам тогда повезло. У нас тоже были моменты. В целом – результат закономерный.

Всегда хочется больше, чем имеешь. Хочется, чтобы мы больше контролировали мяч, действовали спокойнее в последней трети. Те, кто играл – отработали на 100%. Будем стараться развиваться дальше», – цитирует Скрипника клубная пресс-служба.