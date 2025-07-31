Павел Василенко

Фенербахче подписал новый выгодный спонсорский контракт, после которого культовый стадион «Шюкрю Сараджоглу» получил новое название.

Турецкий гранд подписал контракт с известной американской фабрикой йогуртов Chobani, и стадион Фенербахче получил новое имя – стадион «Чобани».

В 1998 году руководство клуба решило назвать стадион в честь Шюкрю Сараджоглу, легендарного президента клуба (1934-1950) и пятого премьер-министра Турции.

В 2015 году известная турецкая компания Ülker подписала спонсорский контракт с Фенербахче на сумму 90 миллионов долларов, и стадион до сих пор назывался стадионом «Ülker Шюкрю Сараджоглу».

После окончания срока действия контракта Chobani увидел свою возможность и подписал контракт с Фенербахче на 5+5 лет, ежегодно выплачивая 10 миллионов евро за то, чтобы стадион назывался «Чобани».

Также в течение следующих пяти лет Фернебахче будет носить на своей футболке спонсорскую надпись «Chobani» в европейских матчах.

Текущая вместимость стадиона «Чобани» составляет 47 430 мест, а в апреле следующего года его расширят до более чем 60 000.