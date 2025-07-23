Игроки донецкого Шахтера начали планомерную подготовку к выездной встрече Лиги Европы против турецкого Бешикташа, которая состоится в Стамбуле.

После короткой паузы команда вернулась к тренировочному режиму. Вечернее занятие включало традиционную разминку, упражнения на удержание мяча в квадратах, отработку передач и приемов, а также серию игровых заданий, предложенных тренерским штабом. Завершился процесс мини-турниром. Общее время тренировки составило примерно 75 минут.

Хорошей новостью стало возвращение в строй боливийского защитника Диего Арройо. 20-летний легионер восстановился после травмы, полученной в начале июля на подготовительном сборе в Словении, и уже тренируется вместе с командой.

Напомним, в первых двух официальных встречах под руководством Арды Турана донецкий клуб уверенно прошел финский Ильвес, разгромив соперника 6:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде. Теперь на пути Шахтера - Бешикташ. Первый матч состоится 24 июля, а ответная игра - 31-го.