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Капитан Шахтера Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа. Его слова приводит Gazeta Krakowska.

«Бешикташ» — клуб с богатой историей и солидным составом. У них много индивидуальных талантов, опытные легионеры и игроки, которые играли в высших лигах. Мы уважаем нашего соперника и очень серьезно готовимся к этому противостоянию. Мы верим в себя и наш план на игру. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти в следующий раунд.

Мы всегда стремимся к высоким целям. У нас молодая, амбициозная команда. Мы хотим пройти как можно дальше, представлять Украину на самом высоком уровне и, прежде всего, играть в красивый, качественный футбол, — сказал Матвиенко.