Капитан Шахтера Николай Матвиенко рассказал, как команда провела учебно-тренировочные сборы в Словении, предшествующие подготовке к новому сезону. Его слова приводит Gazeta Krakowska.

Мы на правильном пути. Тренировочный сбор в Словении прошел хорошо, команда усердно работала, потому что мы должны были быть в лучшей форме к началу июля, чтобы подготовиться к Лиге Европы.

Конечно, наша форма будет улучшаться с каждым официальным матчем. Это большое преимущество, что мы уже играем в Европе. Это помогает нам быстрее достигать пиковую форму, - рассказал Матвиенко.