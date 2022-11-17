Вингер «Динамо» огорчил недружественную для Украины страну
Лидер «Динамо» догнал Милевского по важному показателю
Экс-форвард киевлян рискует опуститься в клубном рейтинге
17 ноября 23:25
Артем Милевский
«Динамо» одержало минимальную победу в перенесенном матче первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1). Виктор Цыганков оформил дубль.
Вингер киевлян оформил уже восьмой дубль в чемпионатах Украины. По данному показателю футболист сравнялся с Артемом Милевским в клубном рейтинге.
Лидером в данном аспекте является бывший вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко. У футболиста сборной Украины – 18 дублей.
Напомним, Циганков также сравнялся с Сергеем Ребровым.
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