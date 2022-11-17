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Цыганков повторил достижение Реброва в «Динамо»

Вскоре вингер киевлян может установить новый клубный рекорд
Футбол Украинская Премьер-лига
17 ноября 21:33
Цыганков повторил достижение Реброва в «Динамо»
Виктор Цыганков / Фото - ФК Динамо Киев

«Динамо» одержало минимальную победу в перенесенном матче первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1). Виктор Цыганков открыл счет реализовав пенальти.

Это позволило вингеру киевлян повторить клубный рекорд по точным ударам с 11-метровой отметки. На счету игрока 24 гола после 27 попыток.

До этого единоличным лидером был Сергей Ребров. Для достижения данного показателя ему потребовалось 29 ударов.

Также Цыганков забил свой юбилейный мяч в УПЛ.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Виктор Цыганков Динамо Киев Ингулец

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