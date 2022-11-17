Цыганков забил юбилейный мяч в УПЛ. До показателя Ярмоленко еще 24 гола
Цыганков повторил достижение Реброва в «Динамо»
Вскоре вингер киевлян может установить новый клубный рекорд
17 ноября 21:33
Виктор Цыганков / Фото - ФК Динамо Киев
«Динамо» одержало минимальную победу в перенесенном матче первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1). Виктор Цыганков открыл счет реализовав пенальти.
Это позволило вингеру киевлян повторить клубный рекорд по точным ударам с 11-метровой отметки. На счету игрока 24 гола после 27 попыток.
До этого единоличным лидером был Сергей Ребров. Для достижения данного показателя ему потребовалось 29 ударов.
Также Цыганков забил свой юбилейный мяч в УПЛ.
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