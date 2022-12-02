Сборная Германии впервые в истории дважды подряд не вышла из группы на ЧМ
Лидер сборной Германии: «Мы заслуженно едем домой»
Бундестим вылетела из ЧМ-2022
02 декабря 12:10
Кай Хавертц / Фото: Getty Images
Форвард сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал вылет своей команды из ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.
«Мы не ожидали такого результата в матче Испании, но сетовать можно только на себя. У нас было достаточно возможностей для того, чтобы обыграть и Японию, и Испанию.
Коста-Рика предоставила нам шанс выйти в плей-офф, но мы им просто не воспользовались. Хорошо, что перевернули ход матча, но уровень нашей команды не может позволить себе проигрывать Японии. Мы заслуженно едем домой».
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