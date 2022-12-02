Лидер сборной Германии: «Мы заслуженно едем домой»

Кай Хавертц / Фото: Getty Images

Форвард сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал вылет своей команды из ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.

Коста-Рика предоставила нам шанс выйти в плей-офф, но мы им просто не воспользовались. Хорошо, что перевернули ход матча, но уровень нашей команды не может позволить себе проигрывать Японии. Мы заслуженно едем домой».