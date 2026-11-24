Сергей Разумовский

Сегодня, 24 ноября, состоятся матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В рамках игрового дня запланировано девять поединков, а центральной встречей станет противостояние Арсенала и Боруссии Дортмунд. Команды начнут матч в 22:00 по киевскому времени.

Лондонский клуб подходит к важной еврокубковой встрече не в оптимальном кадровом состоянии. Кроме потери очков в предыдущем туре Премьер-лиги, Арсенал не сможет рассчитывать на основного голкипера Давида Раю. По предварительной информации, испанский вратарь избежал серьезной травмы, однако матч против немецкой команды он, скорее всего, пропустит.

Ожидается, что место в воротах «канониров» займет Кепа Аррисабалага. В то же время главный тренер Микель Артета может внести изменения и в других линиях команды. В стартовый состав могут попасть Пьеро Инкапье, Христос Цолис и Виктор Йокереш. Также не исключен выход Уильяма Салиба, который после восстановления от повреждения еще не проводил матчей за основную команду.

У Боруссии Дортмунд также есть кадровые вопросы, ведь уже в воскресенье немецкий клуб проведет очередной сложный поединок. Команда Нико Ковача на своем поле примет Байер из Леверкузена. Из-за насыщенного календаря наставник гостей вряд ли сможет полностью обновить стартовый состав, однако есть и позитивные новости.

После травм к тренировочному процессу и заявкемогут вернуться Карни Чуквуемека и Серу Гирасси. Оба футболиста пропустили несколько последних матчей Боруссии, поэтому их участие во встрече с Арсеналом станет важным фактором для немецкой команды. Окончательный состав будет определен непосредственно перед началом игры.

В последний раз Арсенал и Боруссия Дортмунд встречались летом в товарищеском матче на стадионе Эмирейтс. Несмотря на то, что лондонцы выставили состав, максимально приближенный к основному, победу одержала немецкая команда – 3:2.

Артете также придется учитывать будущий матч чемпионата Англии против Манчестер Сити. Очное противостояние запланировано на воскресенье, 29 ноября, поэтому тренерский штаб Арсенала может осторожно распределять нагрузку между футболистами. Это может повлиять как на стартовый состав, так и на количество минут для отдельных лидеров команды.

Прямую трансляцию матча Арсенал – Боруссия Дортмунд в Украине можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором Лиги чемпионов. Поединок состоится 24 ноября 2026 года и начнется в 22:00 по киевскому времени. В частности, встречу будут транслировать на канале MEGOGO Футбол 1 при наличии соответствующей подписки – «Спорт», «Максимальная» или MEGOPACK.