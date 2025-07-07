<p>Ливерпуль оценил Луиса Диаса. Вот за сколько клуб согласится на трансфер</p>
Футболист может сменить обстановку
26 минут назад
Луис Диас может покинуть Ливерпуль этим летом. Cadena COPE сообщает, сколько чемпионы Англии просят за своего игрока.
Колумбиец провел хороший сезон на «Энфилде», выиграв с клубом Английскую Премьер-лигу. Однако не исключено, что летом он покинет команду.
Игроком также заинтересовались Барселона и Бавария Мюнхен. Блауграна даже сделала два предложения по Диасу, но они были отклонены.
Как сообщает источник, игрок уже достиг соглашения со своим нынешним работодателем. Он сможет уйти, если в Ливерпуль поступит соответствующее предложение.
Диас оценивается в 82 миллиона евро. Сомнительно, что Барселона решится заплатить такую большую сумму, но они не теряют надежды на трансфер.
Диас сыграл 50 матчей за красных в сезоне 2024/25, забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.
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