Павел Василенко

Луис Диас может покинуть Ливерпуль этим летом. Cadena COPE сообщает, сколько чемпионы Англии просят за своего игрока.

Колумбиец провел хороший сезон на «Энфилде», выиграв с клубом Английскую Премьер-лигу. Однако не исключено, что летом он покинет команду.

Игроком также заинтересовались Барселона и Бавария Мюнхен. Блауграна даже сделала два предложения по Диасу, но они были отклонены.

Как сообщает источник, игрок уже достиг соглашения со своим нынешним работодателем. Он сможет уйти, если в Ливерпуль поступит соответствующее предложение.

Диас оценивается в 82 миллиона евро. Сомнительно, что Барселона решится заплатить такую большую сумму, но они не теряют надежды на трансфер.

Диас сыграл 50 матчей за красных в сезоне 2024/25, забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.