Павел Василенко

Вчера Диогу Жоту похоронили в Португалии, и почти все его товарищи по команде были присутствовали на последнем прощании. Некоторые, как Криштиану Роналду, извинились перед его семьёй и дали разумное объяснение, почему они не приехали, а шаг, сделанный Луисом Диасом, ужаснул общественность.

Жота был похоронен в городе Гондомар, в 7 километрах от центра Порту, и Роналду не приехал, опасаясь, что его прибытие может вызвать настоящий переполох и что он окажется в центре внимания вместо похорон Жоты.

На похоронах присутствовала большинство футболистов Ливерпуля, как бывших, так и нынешних, однако Луиса Диаса среди них не было.

Но когда стало известно о действиях колумбийца, общественность Португалии и Англии была шокирована.

Вместо того чтобы пойти на похороны Жоты, Диас решил повеселиться с популярным колумбийским инфлюенсером, и видео, на которых Диас смеется, быстро стали вирусными и встретили осуждение.

Total falta de empatía de Luis Díaz.



Mientras todo el equipo de Liverpool FC llora la partida de Diogo Jota, su compañero de equipo Lucho Díaz se divierte y anda de party como si nada hubiera pasado. pic.twitter.com/42jzAN1aAI — TENDENCIAS (@tendeciasx) July 6, 2025

Действия Диаса подверглись осуждению ещё и потому, что Диогу Жота был рядом с ним в самые трудные моменты.

После того, как в октябре 2023 года в Колумбии похитили отца Диаса, забив гол в ворота Ноттингем Форест, Жота взял футболку своего товарища по команде и поднял её перед зрителями, тем самым показав Диасу, что он с ним.

Многие считают, что тот факт, что он был в Колумбии, не может быть оправданием для Диаса. Жота погиб в автокатастрофе в четверг, а Диас успел бы приехать на его похороны в субботу.

Более того, футболисты Аль-Хиляля Рубен Невеш и Жоау Канселу немедленно сели в самолет и вылетели в Португалию, чтобы присутствовать на похоронах Жоты сразу после матча в США на Клубном чемпионате мира в ночь с пятницы на субботу.