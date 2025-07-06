ЛНЗ близок к покупке игрока Черноморца
Инсайдер сообщил детали потенциального трансфера
9 минут назад
Фото: ФК Черноморец
ЛНЗ усиливает защитную линию. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, черкасчане близки к покупке 22-летнего Ярослава Киселя.
В прошлом сезоне фулбек выступал за Черноморец, вместе с которым вылетел в Первую Лигу.
В прошлом сезоне Кисель провел 23 матча за Черноморец, не отметившись результативными действиями.
Текущий контракт защитника с «моряками» действует до 30 июня 2027 года.
Этим летом ЛНЗ возглавил экс-наставник львовского Руха Виталий Пономарев.
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