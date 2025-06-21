ЛНЗ сообщил об уходе из команды целой группы футболистов
В новом сезоне команда существенно обновится
около 1 часа назад
Фото - ЛНЗ (2024/2025)
ЛНЗ официально сообщил о завершении сотрудничества с восемью игроками.
Черкасскую команду покинули: Виталий Бойко, Оливье Тилль, Герман Пеньков, Владислав Наумец, Петр Стасюк, Дмитрий Топалов, Бени Макуана и Александр Якименко покидают нашу команду.
ЛНЗ занял 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 зачетный пункт.
Лидер ЛНЗ остается в сфере интересов клубов УПЛ и Европы.
Обидчик Украины, Интер, Боруссия, последний участник Ла Лиги. Что посмотреть 21 июня?