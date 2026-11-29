Сергей Разумовский

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Эпицентр и ЛНЗ встретились в третий раз в элитном дивизионе, и в третий раз победу праздновали черкасчане. Общий счет всех очных матчей в пользу ЛНЗ теперь составляет 5:0. Таким образом, команда Виталия Пономарева остается крайне неудобным соперником для коллектива из Каменца-Подольского.

Гости с первых минут действовали активнее и создали больше опасных моментов возле ворот Эпицентра. ЛНЗ старался быстро переводить мяч на чужую половину поля и регулярно угрожал воротам хозяев. Один из шансов имел Пасич, однако его удар парировал голкипер Эпицентра Федотов.

Еще одну возможность черкасчане получили непосредственно перед перерывом. После прострела Ндиага Рябов оказался на ударной позиции вблизи ворот, но не сумел попасть в цель с близкого расстояния. Несмотря на этот промах, ЛНЗ уже вел в счете.

Первый гол гости забили благодаря индивидуальным действиям Кузика. Футболист вовремя ворвался в штрафную площадку, воспользовался эпизодом и нанес диагональный удар в верхний ближний угол. Для вратаря Эпицентра этот удар стал недосягаемым – 0:1.

После перерыва ЛНЗ довольно быстро удвоил свое преимущество. В результативной атаке снова приняли участие Ндиага и Рябов. Сначала Ндиага подобрал мяч после неудачного приема соперника, а затем отдал передачу на ход партнеру.

Рябов сместился в нужный момент, обманул защитника и пробил низом по диагонали. Мяч пролетел в дальний угол ворот, и счет стал 0:2. После этого гости почувствовали еще больше уверенности и сосредоточились на контроле хода матча.

Эпицентр пытался сократить отставание, однако ЛНЗ грамотно действовал без мяча и не позволил хозяевам создать достаточно моментов для камбэка. Черкассы довели встречу до победы и продолжили свою успешную серию в противостояниях с Эпицентром.

Для главного тренера ЛНЗ Виталия Пономарева этот матч стал 60-м выездным поединком на посту наставника в Украинской Премьер-лиге. Победа позволила его команде продолжить беспроигрышную серию до шести матчей подряд. В этом отрезке черкассы одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

Эпицентр, наоборот, продолжил неудачные выступления в домашних матчах чемпионата Украины. Беспобедная серия команды на своем поле достигла семи поединков подряд. До повторения клубного антирекорда хозяевам осталась всего одна игра.

После победы ЛНЗ набрал 22 очка и догнал Карпаты, которые имеют такой же результат. Отставание черкасской команды от Динамо, замыкающего тройку лидеров, составляет четыре балла. Таким образом, ЛНЗ продолжает борьбу за высокие позиции в турнирной таблице.

14-й тур, УПЛ

Эпицентр – ЛНЗ 0:2

Голы: Кузик, 32, Рябов, 51

Эпицентр: Федотов, Кирюханцев (Горин, 75), Репай, Кош, Григоращук (Тавареш, 57), Липовуз, Запорожец (Нене, 57), Ващенко (Ковалец, 57), А. Козак (Евпак, 57), Сидун, Климец.

ЛНЗ: Ледвий, Роман (Цара, 66), Слюбик, Муравский, Драмбаев, Кузик, Дидик, Якубу (Пастух, 75), Рябов (Доник, 87), Ндиага (Твердохлеб, 75), Пасич (Китела, 87).

Предупреждения: Ващенко 38, Репай 53 – Пасич 16, Драмбаев 24, Цара 79