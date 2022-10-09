Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
00:50
Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле

Тренер киевлян прокомментировал разгром «Руха»
Футбол Украинская Премьер-лига
09 октября 21:51
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями после разгромной победы в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против «Руха» (3:0).

Я предупреждал игроков, что мы играем против опасного соперника, против хорошей организованной команды, имеющей свой рисунок игры. В моем понимании решающим стал первый забитый мяч, поскольку у соперника нарушились сразу три игровых компонента – хорошо организованная игра в обороне, быстрые контратаки, а также хороший контроль мяча с умелыми открываниями и комбинациями в центре поля. Поэтому нам необходим был первый гол.

Мы проходим через сложный период. После обидного поражения от «Ренна» мы были не в лучшем психологическом состоянии, поэтому в начале поединка присутствовала боязнь ошибиться, скованность в действиях. Соперник же действовал более раскованно, создал несколько опасных моментов после стандартов, поэтому необходимо было забить, чтобы раскрепоститься.

Отдельно хочу поблагодарить ФК «Рух» в лице президента, что несмотря на то, что мы соперники, он позволил нам тренироваться в прекрасных условиях на клубной базе, причем уже не в первый раз.

Для того, чтобы забивать много голов, необходимо доминировать на поле. Чтобы доминировать, необходима соответствующая подготовка. На данный момент мы не готовы к этому из-за постоянных переездов и перелетов. Мы по 7-11 часов находимся в автобусе, и нет полноценного тренировочного процесса, чтобы готовиться к матчам.

Плюс я ожидаю большего от игроков средней линии, футболистов атаки – нельзя, чтобы постоянно Цыганков и Буяльский взваливали на себя эту сложную ношу. Это касается и Сидорчука, и Гармаша, и Беседина, и Шепелева, и Кабаева. Сегодня молодец Тымчик, оказался в нужном месте, забил важный гол.

Поражение от «Ренна» стало стимулом для крупной победы сегодня. Мы много работали и готовились к игре во Франции, но незаслуженно проиграли, поэтому была дополнительная мотивация на матч с «Рухом», чтобы хоть как-то реабилитироваться за тот проигрыш.

Напомним, в данном матче травму получил Денис Бойко – уже второй голкипер киевлян.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мирча Луческу Динамо Киев Рух

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Футбол Лига 1 (Франция)
09 октября 23:41
1
Травма уже второго голкипера и воздушная тревога. «Динамо» выиграло многострадальный матч с «Рухом»
Травма уже второго голкипера и воздушная тревога. «Динамо» выиграло многострадальный матч с «Рухом»
Футбол Украинская Премьер-лига
09 октября 20:09
Еще один шанс для Нещерета в еврокубках? Уже второй голкипер «Динамо» получил травму
Еще один шанс для Нещерета в еврокубках? Уже второй голкипер «Динамо» получил травму
Футбол Лига Европы UEFA
09 октября 18:42
Езерский: «Динамо» потеряло баланс в игре в обороне и атаке»
Езерский: «Динамо» потеряло баланс в игре в обороне и атаке»
Футбол Украинская Премьер-лига
09 октября 13:27
«Динамо» хотело вернуть Мораеса летом
«Динамо» хотело вернуть Мораеса летом
Футбол Украинская Премьер-лига
09 октября 08:10
Не Лондон. «Шахтер» и «Динамо» определили место встречи
Не Лондон. «Шахтер» и «Динамо» определили место встречи
Футбол Украинская Премьер-лига
08 октября 20:10

Новости: Футбол

«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
Примерa (Испания)
09 октября 23:57
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
Серия А (Италия)
09 октября 23:42
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1 (Франция)
09 октября 23:41
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 22:56
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига (Германия)
09 октября 22:28
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Украинская Премьер-лига
09 октября 21:51
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примерa (Испания)
09 октября 21:27
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Серия А (Италия)
09 октября 20:56
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 20:31
Все новости

Популярные новости

Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 октября 18:54
9
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Бокс Профессиональный бокс
05 октября 07:20
1
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 07:59
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 октября 10:58
1
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Футбол
04 октября 12:17
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
MMA
04 октября 19:31
Все новости