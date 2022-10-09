Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями после разгромной победы в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против «Руха» (3:0).

Мы проходим через сложный период. После обидного поражения от «Ренна» мы были не в лучшем психологическом состоянии, поэтому в начале поединка присутствовала боязнь ошибиться, скованность в действиях. Соперник же действовал более раскованно, создал несколько опасных моментов после стандартов, поэтому необходимо было забить, чтобы раскрепоститься.

Отдельно хочу поблагодарить ФК «Рух» в лице президента, что несмотря на то, что мы соперники, он позволил нам тренироваться в прекрасных условиях на клубной базе, причем уже не в первый раз.

Для того, чтобы забивать много голов, необходимо доминировать на поле. Чтобы доминировать, необходима соответствующая подготовка. На данный момент мы не готовы к этому из-за постоянных переездов и перелетов. Мы по 7-11 часов находимся в автобусе, и нет полноценного тренировочного процесса, чтобы готовиться к матчам.

Плюс я ожидаю большего от игроков средней линии, футболистов атаки – нельзя, чтобы постоянно Цыганков и Буяльский взваливали на себя эту сложную ношу. Это касается и Сидорчука, и Гармаша, и Беседина, и Шепелева, и Кабаева. Сегодня молодец Тымчик, оказался в нужном месте, забил важный гол.

Поражение от «Ренна» стало стимулом для крупной победы сегодня. Мы много работали и готовились к игре во Франции, но незаслуженно проиграли, поэтому была дополнительная мотивация на матч с «Рухом», чтобы хоть как-то реабилитироваться за тот проигрыш.