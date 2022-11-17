«Бенфика» не подпишет вингера «Динамо»
Цыганков забил юбилейный мяч в УПЛ. До показателя Ярмоленко еще 24 гола
Достичь круглого числа вингеру «Динамо» помог дубль с «Ингульцом»
17 ноября 20:59
Виктор Цыганков / Фото - ФК Динамо Киев
«Динамо» одержало минимальную победу в перенесенном матче первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1). Виктор Цыганков оформил дубль.
Таким образом, вингер киевлян забил юбилейный для себя мяч в украинской Премьер-лиге. На его счету 75 голов.
Его предшественник по позиции в «Динамо» Андрей Ярмоленко сделал 99 точных ударов. Лидером в списке бомбардиров чемпионатов Украины является экс-форвард киевлян Максим Шацких – 124.
Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Ингульцом».
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