Павел Василенко

Бывший главный тренер донецкого Шахтера и киевского Динамо Мирча Луческу, который в настоящее время возглавляет сборную Румынии, вскоре оставит свою должность. Об этом сообщает As.ro.

79-летний специалист, которому в июле исполнится 80 лет, планирует отойти от тренерской работы именно из-за своего возраста.

Луческу заранее предупредил Федерацию футбола Румынии, что не будет работать после лета 2026 года независимо от того, сможет ли он вывести национальную команду своей страны на чемпионат мира-2026.

Если ему это удастся, то он уйдет на отдых после ЧМ, а в случае неудачи – после последней игры отборочного этапа. Его должен заменить коуч польской Легии Эдвард Йорданеску.