Павел Василенко

Бывший нападающий Лиона Александер Ляказетт подписал контракт с саудовской командой Неом. Игрок согласовал условия со своим новым клубом и вскоре присоединится к команде как свободный агент.

Бывший игрок сборной Франции будет зарабатывать от 15 до 20 миллионов евро за сезон. В контракте есть специальный пункт, который позволяет увеличить зарплату нападающего до 25 миллионов евро.

Ляказетт – воспитанник академии Лиона. В 2017 году он перешел в лондонский Арсенал, а в 2022 году он вернулся в Лион.

Всего на счету нападающего 391 матч за Лион, 201 гол и 55 результативных передач. С французским клубом Ляказетт выиграл Кубок и Суперкубок Франции в 2012 году.

По итогам прошлого сезона Неом занял первое место в Дивизионе 1 и вышел в высший дивизион Саудовской Аравии.