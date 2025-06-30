У Лиона новый президент, она пришла в самый тяжёлый момент
Клуб переживает не лучшие времена
около 1 часа назад
Американская бизнесвумен Мишель Канг стала новым президентом французского Лиона, сменив Джона Текстора.
Канг руководила женской командой и является вторым по величине акционером клуба после Текстора.
«Мишель — идеальный выбор, чтобы возглавить Лион на следующем этапе, и я полностью в нем уверен. Под ее руководством Лион станет сильнее», — цитирует Текстора агентство AFP.
Американец объявил о своей отставке на прошлой неделе.
Семикратный чемпион Франции в настоящее время сталкивается с трудной ситуацией. Национальный комитет по контролю за менеджментом (DNCG), который контролирует финансы клубов страны, перевел Лион из Лиги 1 в Лигу 2 из-за высоких долгов. Клуб планирует подать апелляцию на это решение. В случае неудачи он также потеряет участие в Лиге Европы, которую он обеспечил себе благодаря шестому месту в Лиге 1 в прошлом сезоне.
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