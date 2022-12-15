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Макрон положительно оценил организацию чемпионата мира в Катаре
Президент Франции болел за свою команду в полуфинале турнира
Эммануэль Макрон / Фото - DW
Президент Франции Эммануэль Макрон поделился впечатлениями от полуфинала чемпионата мира-2022 против Марокко (2:0). Слова политика передает L’Equipe.
Спорт должен объединять людей. Иногда страны, не разговаривающие между собой на политическом уровне, делают это таким образом. Надо признать, что Катар хорошо организовывает турнир.
Пусть все сейчас наслаждаются результатом, а в воскресенье мы победим. Я приеду на матч.
Я был напряжен, потому что встреча еще не была выиграна. Марокканцы выступили очень хорошо. Благодарен Дидье Дешаму и команде, в которой собрался сплав разных поколений.
После данной встречи определились участники финала и матча за третье место ЧМ-2022.
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