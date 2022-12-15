Макрон положительно оценил организацию чемпионата мира в Катаре

Эммануэль Макрон / Фото - DW

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился впечатлениями от полуфинала чемпионата мира-2022 против Марокко (2:0). Слова политика передает L’Equipe.

Пусть все сейчас наслаждаются результатом, а в воскресенье мы победим. Я приеду на матч.

Я был напряжен, потому что встреча еще не была выиграна. Марокканцы выступили очень хорошо. Благодарен Дидье Дешаму и команде, в которой собрался сплав разных поколений.