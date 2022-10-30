Моуриньо попросил «Рому» купить ему Малиновского
Малиновский получил вторую худшую оценку в обеих командах за матч против «Эмполи»
Так в основу не вернуться
30 октября 15:55
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
В 12-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Эмполи» (2:0). Полузащитник бергамасков Руслан Малиновский вышел на замену на 65-й минуте.
Оценка от SofaScore, правда, оставляет желать лучшего – 6.4. Это второй худший балл среди всех игроков, получивших оценки.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо попросил «Рому» купить ему Малиновского.
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