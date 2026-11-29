Павел Василенко

Трабзонспор объявил список футболистов, которые смогут сыграть в выездном матче 13-го тура чемпионата Турции против Гезтепе. Поединок состоится 30 ноября и начнется в 19:00.

Главной новостью для украинских болельщиков стало возвращение в заявку Руслана Малиновского. Полузащитник восстановился после длительной травмы и снова готов помочь команде. В целом главный тренер Томас Райс включил в список 22 футболистов.

В то же время другой украинец Трабзонспора Арсений Батагов пока не сможет выйти на поле. Защитник продолжает восстановление после повреждения и остается в распоряжении тренерского штаба.

Малиновский не играл за турецкий клуб с конца августа, поэтому его возвращение станет важным усилением для команды. Украинец присоединился к Трабзонспору летом на правах свободного агента и успел провести за клуб четыре матча.

Контракт 33-летнего полузащитника рассчитан до 30 июня 2029 года. По оценке Transfermarkt, нынешняя трансферная стоимость футболиста составляет два миллиона евро.