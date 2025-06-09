Французский фланговый полузащитник Лиона Райан Шерки скоро станет игроком Манчестер Сити, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно его информации, сумма сделки за 21-летнего футболиста составит 35 миллионов евро, включая бонусы. Сам Шерки подпишет с английским клубом контракт на пять лет.

Недавно Райан дебютировал за сборную Франции и сразу отметился голом в матче против Испании, который завершился со счетом 5:4.

В сезоне 2024/25 игрок провел 44 матча на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лион отклонил первое предложение Ман Сити по Шерки.