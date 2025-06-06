Павел Василенко

Манчестер Сити ищет замену Кевину Де Брюйне. Английский клуб выбрал Раяна Шерки.

В четверг вечером игрок Лиона дебютировал за сборную Франции. В матче против испанцев он продемонстрировал отличную игру, забив гол и отдав голевой пас.

Именно Шерки – номер один в списке желаний Манчестер Сити. Он должен заменить Кевина Де Брюйне на стадионе «Этихад».

21-летний полузащитник уже согласовал условия с английским клубом. Он должен подписать контракт до середины 2030 года, но ждет на соглашение между клубами.

Первоначальное предложение Манчестер Сити составляло 22,5 млн евро, однако Лион его отклонил, сообщает Sky Sport.

Французы просят за свою звезду 35–40 миллионов евро. Получить большую сумму будет сложно из-за того, что контракт игрока заканчивается в июне следующего года.