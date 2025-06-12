Манчестер Сити близок к подписанию перспективного полузащитника норвежского Русенборга Сверре Нюпана, сообщает авторитетное издание The Athletic.

По данным источника, руководство «горожан» достигло предварительной договоренности с норвежским клубом о трансфере 18-летнего норвежца за рекордную для Норвегии сумму, которая пока держится в секрете.

Теперь английскому клубу осталось согласовать с Нюпаном условия личного контракта, после чего переход будет официально объявлен.

Действующий контракт футболиста с Русенборгом рассчитан до 31 декабря 2026 года, а его рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 12 миллионов евро. В этом сезоне Сверре провел за свой клуб 10 матчей и забил один гол.

Ранее Ман Сити объявил о громком трансфере.