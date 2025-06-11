Английский Манчестер Сити уверенно начал летнюю трансферную кампанию и уже сообщает о первых результатах переговоров с другими клубами.

Одним из достижений стала сделка с итальянским Миланом, у которого клуб из Манчестера выкупил нидерландского центрального полузащитника Тиджани Рейндерса.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро: 57 миллионов Милан получит сразу, еще 10 миллионов заложены как бонусы, которые легко достижимы, и 3 миллиона — в виде более сложных условий. С новым клубом Рейндерс подписал контракт до 2030 года.

Прошлый сезон оказался результативным для хавбека - он провел 54 матча, забил 15 мячей и отметился пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Райан Шерки стал футболистом Манчестер Сити.