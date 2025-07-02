Манчестер Сити готов заплатить 75 миллионов за нового вратаря
Диогу Кошта привлекает внимание английского гранда
22 минуты назад
Португальский вратарь Порту Диогу Кошта попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Fichajes.
По данным источника, главный тренер английской команды Пеп Гвардиола недоволен формой Эдерсона и рассматривает возможность заменить его новым голкипером. В качестве потенциального преемника рассматривается именно Кошта.
Манчестерский клуб серьезно нацелен на трансфер португальца, в контракте которого прописана сумма выкупа — 75 миллионов евро. Переход может состояться уже этим летом.
В прошлом сезоне Диогу Кошта провел 43 матча, в 19 из которых сумел сохранить ворота в неприкосновенности. В общей сложности вратарь пропустил 45 мячей.
Ранее Гвардиола прокомментировал поражение своих подопечных от Аль-Хиляля в 1/8 финала клубного чемпионата мира.